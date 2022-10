Premium Het beste van De Telegraaf

Ook dierendag voor Lola het varken: ’Als ze naar binnen wil, bonkt ze met haar neus op het raam’

Door Anouk Groot Wassink Kopieer naar clipboard

’Mini’varkentje Lola is niet meer weg te denken uit het leven van het gezin Lentz. Ⓒ Thijs Rooimans

Amsterdam - Vandaag op Dierendag zetten veel baasjes hun trouwe ’partner in crime’ in het zonnetje. Alleen is dat niet voor iedereen een hond, kat of konijn...