Oekraïne en Rusland allebei hard op zoek naar rekruten

Door onze redactie buitenland

Russische militairen bij de schietwedstrijd ’Voor altijd in leven’ in Sint-Petersburg afgelopen week. Ⓒ fOTO ANP / AFP

KIEV - Na de race om de wapens is het nu de race om getrainde soldaten. Rusland heeft deze week aangekondigd het aantal troepen uit te breiden met 137.000 naar 1,15 miljoen. Oekraïne blijft niet achter en zegt het leger van 700.000 man te kunnen versterken met 300.000 man. Dat alles in de hoop de Russen voor kerst terug te kunnen dringen, zeker rond Cherson, en het initiatief te pakken. Poetin denkt juist dat de winter in zijn voordeel werkt en meent via een uitputtingsslag Oekraïne te kunnen verslaan.