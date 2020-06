Ultimatum in strijd tegen kinderporno

De CDA-bewindsman eist dat de bedrijven zich houden aan de onlangs gemaakte afspraak om binnen 24 uur na een melding pornografisch materiaal te verwijderen. Ondernemingen die via een zogenoemde ’server’ in Nederland hun diensten aanbieden en niet aan die eis voldoen, worden in september bewust met naam genoemd. Bovendien dreigen boetes en het platleggen van de servers.

Zeventien internetbedrijven ontvangen van de justitieminister een brief met een waarschuwing. Zij leveren nu ’een kwalijke bijdrage aan het faciliteren van kinderpornografisch materiaal’, staat in het schrijven van de bewindsman. Nu is dus nog geheim om welke ondernemingen dat precies gaat. „Het gaat om een gruwelijk maatschappelijk probleem”, zegt Grapperhaus.

Volgens de bewindsman maken beperkingen door het coronavirus het er zeker niet beter op. „Hosters moeten ervan doordrongen zijn dat ze een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om kinderen online te beschermen tegen misbruik. Ook als ouder materiaal blijft rondzwerven op het internet is dat zeer schadelijk voor het leven en de ontwikkeling van kinderen.”

De TU Delft is gevraagd om in kaart te brengen welke bedrijven fout of laks zijn met het verwijderen van kinderporno. De universiteit baseert zich op meldingen van het Meldpunt Kinderporno van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Grapperhaus stuurt die lijst in september naar de Tweede Kamer. „Dan worden de namen openbaar van bedrijven die fout en/of laks zijn: naming and shaming. Ze hebben de komende maanden de kans om orde op zaken te stellen”, zegt zijn woordvoerster.

Nederland doorvoerland

Het gaat om bedrijven die wereldwijd actief zijn, maar die via Nederland hun diensten aanbieden. De verschillen tussen de ondernemingen zijn groot, per bedrijf kunnen duizenden webpagina’s met kinderporno worden aangeboden. Een klein deel van de bedrijven blijkt volgens de monitor van TU Delft verantwoordelijk voor het overgrote deel online kinderporno dat wordt verspreid, vertelt de zegsvrouw.

Volgens Meldpunt Kinderporno gaat het nog altijd niet goed. Vorig jaar kwamen er zo’n 300.000 meldingen van misbruik binnen bij het meldpunt, de meeste daarvan kwamen van Nederlandse internetgebruikers. Dinsdag presenteert Grapperhaus zijn plannen tijdens een online bijeenkomst van het Europees Parlement, waar ook EU-commissaris Johansson aan deelneemt. De minister hoopt dat ook andere Europese landen internetbedrijven die kinderporno faciliteren hard aanpakken. „Nederland speelt helaas een belangrijke rol omdat het meeste pornografisch materiaal wordt verspreid via ons land, al zegt dat niks over de afkomst.”