Politie vindt 20.000 euro in koffiezetapparaat

ROTTERDAM - In een woning in Rotterdam is de politie vorige week gestuit op een bedrag van 20.000 euro, dat verborgen was in een koffiezetapparaat. De politie ontdekte het geld na een voertuigcontrole op de Boompjes. Daar trof de politie al 42.000 euro aan in een verborgen ruimte van de auto van een 50-jarige bestuurder.