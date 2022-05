Tonnen extra voor uitbreiding koninklijke grafkelder: ’Bouwtechnische tegenvaller’

Volgens Uslu verlopen de werkzaamheden nog altijd volgens het tijdschema, maar is er extra geld nodig vanwege een bouwtechnische tegenvaller. Het ministerie van Algemene Zaken trekt daarvoor de knip en maakt 250.000 euro beschikbaar. Het Koninklijk Huis zelf maakt 100.000 euro over.

„De meerkosten worden veroorzaakt door onvoorziene constructieve problemen met de fundering van de kerk. Ook de uitwerkingskosten van het archeologisch onderzoek vielen hoger uit doordat bij de opgraving meer vondsten dan verwacht zijn gedaan die onderzocht moeten worden”, aldus Uslu. Eerder werd bekend dat de totale bijdrage vanuit het Rijk zo’n 3,6 miljoen euro bedraagt.

Bekijk ook: Koninklijke grafkelder breidt uit

De grafkelder -die in tegenstelling tot veel koninklijke grafkelders in het buitenland niet voor het publiek toegankelijk is- bevindt zich onder het koor van de kerk. Sinds de bijzetting van Willem van Oranje in 1584 rusten bijna alle leden van het Huis van Oranje-Nassau met hun echtgenoten (al dan niet gebalsemd) in de kelder. Wijlen prins Friso is als eerste in een lange reeks van overleden Oranjes niet bijgezet maar in 2013 begraven in Lage Vuursche.

Met de bijzettingen van prins Claus (2002), prinses Juliana en prins Bernhard (2004) is de maximale capaciteit van de grafkelder vrijwel volledig bereikt. In de uitbreiding van de grafkelder wordt ruimte gecreëerd voor ruim twintig bijzettingen. Het is de bedoeling de nieuwe kelder dit jaar nog gereed te krijgen.