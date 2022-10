In de ban van het complot: ’Tunnels met kooien vol kinderen’

Binnenland

Ridouan Taghi: ’Het was allemaal nepinformatie. Spelletjes’

Hij heeft niks te maken met de moord op Peter R. de Vries, en evenmin met de bedreigingen aan het adres van kroonprinses Amalia. En plannen om te ontsnappen uit de EBI in Vught? ,,Allemaal nepinformatie.” Dat schrijft Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het mega-liquidatieproces Marengo in een brief va...