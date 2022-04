Duitse militaire begraafplaats in Limburg geeft doden een gezicht

Premium Buitenland

Is er sprake van een Russische terugtocht? Waarnemers sceptisch

Is er sprake van een Russische terugtocht bij Kiev of is het simpelweg een hergroepering omdat Poetins opmars daar gestuit is? Westerse en Oekraïense waarnemers zijn zeer sceptisch over de „drastische beperking van de activiteiten rond Kiev en Tsjernihiv” die het Russische ministerie van Defensie di...