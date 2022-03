’Vrouwelijke Tinder Swindler’ weer vrij na aftroggelen 5,8 miljoen

Na een anonieme melding bij het Team Criminele Inlichtingen van de politie werd een 49-jarige Haagse opgepakt, omdat ze volgens justitie een oudere rijke man bijna 6 miljoen euro had afgetroggeld. Dit bleek maandag tijdens een zitting bij de Haagse rechtbank waar Van D. moest voorkomen wegens oplichting en witwaspraktijken.

De dame in kwestie zou deze geldbedragen onder valse voorwendselen hebben ontvangen. Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dat ze de liefde voor de oudere Fries zou hebben geveinsd om zo via oplichting aan het geld te komen. De bedragen zou ze vervolgens hebben gebruikt voor onder andere vakanties en luxegoederen. Bovendien zou ze het hebben gestoken in diverse ondernemingen, zoals Soulsistah Beach dat in een gigantisch pand op de Scheveningse boulevard moest verschijnen. De horecazaak, waar zelfs een zwembad in zou komen, is echter nooit geopend. Nog voordat er iets werd gedaan aan het op de tekentafel zeer exclusieve plan, werd Van D. opgepakt. Twee andere winkels van Soulsistah, een in Scheveningen en een kerst pop-up in de vorig jaar geopende Mall of the Netherlands, werden door justitie gesloten.

Volgens de officier van justitie kwam ze in 2014 al in contact met de rijke Fries, waarna een relatie ontstond. De man maakte verschillende bedragen over naar zes rekeningen, drie op naam van de hoofdverdachte. „Het werd vervolgens uitgegeven aan een luxueuze levensstijl”, aldus de officier van justitie.

De drie winkels van Soulsistah in de regio Den Haag zijn failliet verklaard. Ze werden vorige maand op last van het Openbaar Ministerie gesloten op verdenking van witwassen. Ⓒ ANP/HH

Geld voor beveiliging

In 2017 echter leerde ze een andere man kennen, medeverdachte de 30-jarige M., waar ze in 2018 zelfs mee trouwde. Uit de tenlastelegging blijkt echter dat ze tussen 2016 en 2021 diverse bedragen kreeg van de Fries uit Oranjewoud. Ze zou hem hebben wijsgemaakt, aldus het Openbaar Ministerie, dat ze geld nodig had voor haar beveiliging omdat ze werd bedreigd en zelfs fysiek belaagd. Het geld zou ze terugbetalen omdat ze binnenkort een enorme erfenis van 94 miljoen zou krijgen van haar vermogende grootvader. Ook zou ze nog geld krijgen uit de verkoop van kapperszaken.

Advocaat Yehudi Moszkowicz stelde in de rechtbank dat er helemaal geen enkele sprake was van oplichting. De verdachte zou oprecht een liefdesrelatie hebben met de man, en bovendien is er een leenovereenkomst. „Er is zelfs een rentepercentage van 2 euro afgesproken.” De rechter liet weten dat er inderdaad een overeenkomst is waarin staat dat het geld zou worden geleend voor de tandarts, een auto, inrichting en advocatenkosten. De overeenkomst werd afgesloten in 2021, nadat de bedragen al waren overgemaakt, zo bleek tijdens de zitting. Ook liet mr. Moszkowicz weten dat de verdachte op geen enkele wijze een functie had bij de failliet verklaarde ondernemingen. De enorme zaak in Scheveningen, een doorn in het oog van omwonenden en andere ondernemers, staat op naam van haar echtgenoot en medeverdachte M.. Tijdens de zitting bleek echter dat die relatie ten einde is.

De twee medeverdachten, De 30-jarige M. en een 57-jarige vrouw, zijn ook voorlopig op vrije voeten. Het onderzoek is nog niet afgerond.

Luister ook naar de podcast Ongefilterd met Kitty en Elif: waarom we zo gefascineerd zijn door oplichters als Simon Leviev: