Geen vluchten en geen geld: honderden Nederlanders vast in Rusland door sancties

Minstens honderden Nederlanders zijn op dit moment nog in Rusland. Zij wonen en werken daar. Een kleine driehonderd personen hebben zich geregistreerd bij de Nederlandse ambassade in Moskou, zo laat een woordvoerder van Buitenlandse Zaken aan De Telegraaf weten.

„We hebben het reisadvies net weer aangepast, want de mogelijkheden om geld op te nemen en een vlucht naar Nederland te boeken worden steeds kleiner”, laat de woordvoerder weten. Voor het grootste deel van Rusland geldt nu code oranje: reis alleen naar Rusland als het hoogst noodzakelijk is.

Minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) adviseert Nederlanders in Rusland om het land te verlaten. „Ga er weg als je geen dwingende reden hebt om daar te blijven”, zei hij eerder deze week. Na de inval in Oekraïne wordt Rusland zwaar geraakt door westerse sancties. Zo is het betalingsverkeer deels lamgelegd en mogen Russische vliegtuigen niet meer boven Europa vliegen.

Geen vluchten

Afgelopen dinsdag woonden 370 Nederlanders in Rusland een digitale bijeenkomst bij met de Nederlandse ambassadeur in Moskou, Gilles Plug. Hij riep Nederlanders op ’om te overwegen of hun verblijf in Rusland echt noodzakelijk is en op tijd een verstandige keuze te maken’. „Het is onzeker wat er komen gaat, het kan zijn dat er meer sancties komen die het dagelijks functioneren verder beperken”, aldus Plug. „En houd er rekening mee dat je betaalpassen misschien niet geaccepteerd worden. Dus zorg voor zo veel mogelijk contant geld in euro’s of dollars en roebels.”

De ambassadeur hamert erop dat Nederland géén mensen gaat evacueren als de situatie in Rusland uit de hand loopt. Volgens hem is het nu nog mogelijk om met de auto via Finland, Letland, of Estland naar Europa te reizen. Ook kan nog naar Europa worden gevlogen via landen die het luchtruim niet gesloten hebben, zoals Turkije. Plug: „Maar houd rekening met een grote omweg, duurdere tickets en een langere reistijd. En dat de situatie snel kan veranderen, waardoor er misschien later weinig mogelijkheden zijn om het land te verlaten.”

De ambassade verzorgt binnenkort mogelijk nóg een digitale sessie voor bezorgde Nederlanders in het land. „Die zou dan bedoeld zijn voor Nederlandse ondernemers”, aldus de woordvoerder. „We merken dat zij ook met veel vragen zitten over hoe het nu verder moet.”

