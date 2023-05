Wrakingsverzoek in drugszaak Martien R. vrijdagochtend behandeld

Het gaat om de beslissing om via videoverbinding een van de agenten te verhoren, omdat hij niet in Nederland verblijft. De advocaten hoorden dat pas eind vorige maand en zijn het er niet mee eens. „Hierdoor is de sfeer ontstaan dat het niet uitmaakt wat de verdediging vindt”, motiveerde advocaat Jan-Hein Kuijpers. De advocaten vinden het belangrijk de verbalisant in de rechtszaal te horen.

Aan het einde van de middag werd duidelijk dat het wrakingsverzoek niet meer dezelfde dag behandeld zou worden maar naar vrijdagochtend 9.30 uur is verplaatst.

Hoofdverdachte Martien R. werd in september 2021 door de rechtbank veroordeeld tot zestien jaar cel voor het leiden van een crimineel familienetwerk dat handelde in wapens en drugs. Elf familieleden en twee anderen werden veroordeeld voor onder meer deelname aan de criminele organisatie en handel in verboden zaken.

De meeste familieleden werden in november 2019 opgepakt, toen vierhonderd agenten hun woonwagenkamp in Oss overspoelden. Dat gebeurde nadat de politie al anderhalf jaar met afluisterapparatuur en camera’s had geobserveerd. Dat leverde de basis van het bewijs, maar de gang van zaken zorgt voor veel vragen bij de verdachten en hun advocaten. Vijf van de betrokken agenten zouden donderdag, bij de aanvang van het hoger beroep in de omvangrijke zaak, worden gehoord.

Vermomming

Het hof had vlak voor de wraking besloten dat de agenten een vermomming mogen dragen tijdens het verhoor. Dat hadden zij verzocht. Martien R. zei tegen de rechter dat hij het „te gek voor woorden” vindt dat de agenten vermomd gehoord gaan worden, maar de voorzitter van het hof zei dat we „helaas” tegenwoordig in een tijd leven dat er voorzichtig omgegaan moet worden met identiteitsgegevens. „Het gaat om de inhoud van hun verklaringen, niet om het uiterlijk”, benadrukt ze. Ze ziet daarom geen belemmering als iemand met „een baard, snor of bril” in de rechtbank gaat zitten, „en niet met een feestneus of duikbril op natuurlijk.”

Het is nu aan de wrakingskamer om te oordelen of de zaak verder kan of dat er nieuwe rechters gevonden moeten worden.