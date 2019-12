Ⓒ ROOIMANS, THIJS

Amersfoort - Hij wilde eens wat anders en dat is gelukt. Dominee Cees van Veelen (63) uit Barneveld wordt als herintreder in enkele maanden tijd opgeleid tot treinmachinist. „Ik werk nu vooral in gevangenissen. Maar ik wilde eens wat anders. Toen ik bij toeval hoorde dat er invalkrachten op de Valleilijn nodig zijn, ben ik ervoor gegaan.”