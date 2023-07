Vader (35) dood en dochtertje (3) zwaargewond door wegwaaien constructie in Frans waterpark

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME - Door een windstoot is zondagmiddag een opblaasbare constructie in een Frans pretpark weggewaaid, waardoor een 35-jarige man met zijn 3-jarige dochter zo’n 50 meter door de lucht werden geslingerd. Beiden werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis in het 40 kilometer verderop gelegen Marseille vervoerd. De vader is daar aan zijn verwondingen overleden.

Het ongeluk was in het Wonderland Waterpark in de plaats Saint-Maxim-La-Sainte-Baume, een pretpark met opblaasbare attracties in een bassin. De burgemeester van de plaats, Alain Decanis, heeft verbijsterd gereageerd op het ongeluk en gezegd dat wordt onderzocht hoe dit gebeuren kon. Volgens Le Parisien was het pretpark pas net geopend. De slachtoffers zouden op een opblaasattractie van 20 bij 20 meter hebben gezeten dat de lucht in vloog. Lunch Update Dagelijks tijdens de lunch een update van het belangrijkste nieuws. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.