Vermiste Marley in goede gezondheid aangetroffen

„Inhoudelijk kunnen we er nog niet veel over vertellen, dat komt mogelijk op een later moment”, zegt een politiewoordvoerder. „Het belangrijkste is dat ze in goede gezondheid is aangetroffen.”

Aan het begin van de middag verstuurde de politie een Amber Alert met de oproep om naar haar uit te kijken. De politie maakte zich ernstig zorgen om haar welzijn. Volgens een woordvoerster van de politie werden er meerdere scenario’s open gehouden, waaronder mogelijke betrokkenheid van de vader bij de vermissing van het meisje.

Op 4 december 2019 raakte het meisje ook vermist en werd ze een dag later teruggevonden in het centrum van Lelystad, kort nadat het Amber Alert was verstuurd. Zij was uit huis geplaatst en door haar vader meegenomen.