’Oekraïense stad krijgt keuze: vechten of stad plat’

De militairen reden met tanks en wagens het stadje in het noordoosten van Oekraïne in. Ze werden niet al te enthousiast ontvangen, blijkt uit beelden op sociale media. Burgers probeerden een blokkade te vormen tegen de komst van de Russische tanks, net zoals in veel andere Oekraïense steden.

Ook in de stad Melitopol keert een groep Oekraïense burgers zich tegen de Russen die aan komen rijden.

De militairen eisten bij een overleg met de burgemeester de overgave van de stad, meldt The Guardian. De uitgejouwde Russische soldaten werkten zich daarna met handgranaten in de hand door de stroom van woedende burgers, zodat ze niet aangevallen zouden worden. „Ga naar huis, je bent veel te jong om voor Poetin te sterven”, werd de eenheid toegeschreeuwd door mensen in de menigte. De militairen worden uitgescholden, op straat ontstaan ruzies.

Ultimatum

Konotop telt zo’n 85.000 inwoners. Burgemeester Artem Semenikhin legde de situatie te midden van de chaotische situatie voor aan de lokale bevolking, is te zien in een video. „De Russen stellen ons voor een ultimatum: we geven op zonder verzet, of ze verwoesten de stad met artillerie. Willen we vechten of ons overgeven?”

Sinds het begin van de Russische aanval op Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in een week tijd 2000 burgers om het leven gekomen. Ook duizenden Russen zouden zijn gesneuveld door het hevige verzet. Rusland is opgerukt in het noorden tot de rand van Kiev en heeft in het oosten en noordoosten grensgebieden ingenomen. Ook Charkov, de tweede stad van Oekraïne ligt onder vuur. In het zuiden zijn Russische troepen vanuit de Krim opgerukt naar de havenstad Cherson aan de rivier de Dnjepr en bedreigen ze oostelijker de stad Marioepol aan de Zee van Azov. Rusland heeft volgens militaire experts het luchtruim goeddeels in handen.