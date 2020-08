Geldkraan museum dicht, want ’niet inclusief genoeg’

Voor een van de oudste musea in de stad dreigt sluiting. Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - Er is in de gemeenteraad beroering ontstaan over het oordeel van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), dat geen geld uitkeert aan Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. De commissie vindt dat ’het museum niet voluit inzet op het werven van mensen van kleur en/of met een totaal andere dan een Nederlandse achtergrond’. ’Pigment-turven’, noemt CDA’er Diederik Boomsma de situatie.