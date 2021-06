Spaanse disco’s krijgen uitzicht op zomeropening

In regio’s waar het aantal infecties twee weken onder de 50 gevallen per 100.000 inwoners blijft, mogen disco’s en clubs tot 03.00 uur ’s nachts open zijn, hoewel bepaalde beperkingen blijven. Groepjes in uitgaanstenten mogen uit maximaal zes mensen bestaan, maar of er kan worden gedanst en mondkapjes op moeten is volgens lokale media nog niet helder.

De minister had het na overleg met regionale bestuurders over „een geleidelijke terugkeer naar de normaliteit”, waarbij lessen moeten worden geleerd.

Lauwe reactie

De uitgaansbranche reageerde lauwtjes. Het nieuws dat clubs na meer dan veertien maanden open mogen werd onthaald als goed nieuws, maar of het de moeite waard is moet nog blijken. Het nachtleven in Spanje komt vaak pas in de kleine uurtjes op gang.

De regio’s hebben in Spanje veel te vertellen over het gezondheidsbeleid, maar er zijn woensdag volgens de bewindsvrouw bindende afspraken gemaakt. In de hoofdstad Madrid zijn cafés en restaurants ondanks hoge besmettingscijfers open tot 01.00 uur ’s nachts. De weerspannige regio verwerpt de voorwaarden en wil flexibel zijn.

De besmettingsgraad in Spanje als geheel ligt op 118,5 per 100.000, een halvering vergeleken met eind april. De drempelwaarde van 50 wordt vrijwel nergens gehaald, maar daar kan de vaccinatiecampagne verandering in brengen.