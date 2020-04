’390 euro boete na coronaconcert gehandicapte Kyano’

Zanger Danny Swinkels kwam optreden in de Garderenstraat. De zanger en zijn publiek kennen elkaar: Swinkels’ vader Frans is taxichauffeur van de 10-jarige Kyano en rijdt de jongen al anderhalf jaar naar school en terug, zo schrijft Omroep Brabant.

Frans Swinkels wilde iets moois voor Kyano doen. Zaterdag vond het concert plaats. In gesprek met de regionale omroep zegt Mendy, de moeder van de gehandicapte jongen: „We doen álles voor een glimlach op Kyano's gezicht. Een lichtpuntje in een zware tijd, want wij zitten al zes weken binnen zonder hulp.”

"’Zag er het kwaad niet van in’"

In gesprek met de omroep verklaart de vrouw: „Ik zag er het kwaad niet van in, want er wordt hier tegenover bij woonzorgcentrum Reyshoeve ook twee tot drie keer per week opgetreden voor oude mensen. Zonder problemen.”

Het concert van Danny Swinkels bleek voor handhavers echter wél reden om langs te komen. Ook kwamen twee politieauto’s ter plaatse.

Een poging de situatie te sussen hielp niet: vader William werd erantwoordelijk gehouden voor het organiseren van een evenement en moet 390 euro pboete betalen.