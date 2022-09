Amerikaan overleeft ternauwernood 20.000 bijensteken

Zijn grootmoeder en oom konden alleen maar in paniek toekijken, maar zij wisten wel de hulpdiensten in te schakelen. De brandweer wist Bellamy te bevrijden en hij werd snel naar een ziekenhuis in Cincinnatti gebracht. Omdat zijn lichaam onder de steken zat en hij bijen had ingeslikt, werd Bellamy in een coma gebracht. Het hele weekend waren artsen bezig om de bijen uit zijn maag te krijgen. Zijn moeder viel ook nog flauw toen ze het nieuws van haar zoon te horen kreeg.

De bijensoort die hem aanviel is de geafrikaniseerde honingbij, die in de VS bekend staat als ’killer bee’, omdat zij vele malen agressiever is dan de gewone honingbij. Bellamy is na de behandeling volledig uit zijn coma gekomen, en zijn artsen verwachten dat hij compleet zal herstellen.