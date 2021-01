Biden: goed dat Trump niet naar inauguratie komt

De aanstaande president zei erop te vertrouwen dat de veiligheidsdiensten de plechtigheid veilig laten verlopen.

Trump liet op Twitter weten dat hij niet van de partij is bij de ceremonie, zoals door velen al werd verwacht. Zijn vicepresident Mike Pence is er wel bij.

„Aan allen die het hebben gevraagd, ik zal niet naar de inauguratie gaan op 20 januari”, aldus Trump. Mogelijk verlaat hij Washington al een dag eerder, zo is volgens bronnen van persbureau Reuters in het Witte Huis besproken.

Verlies

Trump gaf afgelopen nacht min of meer toe de verkiezingen te hebben verloren. „Nu het congres de uitslag heeft geratificeerd, zal er een nieuwe regering aantreden op 20 januari en is het zaak dit vreedzaam en soepel te laten verlopen”, zei de vertrekkende president in een video.

Ondertussen willen de Democraten vanwege de bestorming van het Capitool door Trumpaanhangers dat vicepresident Pence en de ministers uit Trumps regering de president van zijn functies ontheffen door het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet te activeren. Pence ziet daar volgens enkele van zijn adviseurs geen heil in. Als dat inderdaad het geval is, willen de Democraten in het Congres een afzettingsprocedure opstarten, waar mogelijk volgende week over wordt gestemd.

Het is gebruikelijk dat vertrekkende presidenten bij de inauguratieceremonie van hun opvolger aanwezig zijn. Richard Nixon, die aftrad vanwege het Watergate-schandaal, was in 1974 echter niet bij de beëdiging van zijn vicepresident en opvolger Gerald Ford tot president. Woodrow Wilson liet de inauguratie van Warren G. Harding in 1921 lopen om gezondheidsredenen.

