Delftse kunstenaar maakt wereld van poppetjes met een boodschap

DELFT - De Rotterdamse Kunstenaar René Jacobs is in de greep van poppetjes. Ze duiken in steeds grotere aantallen op in zijn werken, waarmee hij zelfs de journaals in Duitsland, Frankrijk en Indonesië haalde. Afgelopen weekend legde de Rotterdammer de laatste hand aan zijn ’magnum opus’: Moeder Aarde, bestaande uit maar liefst 25.000 poppetjes.

Sinds vier jaar draait het bij de Delftse kunstenaar René Jacobs om vele duizenden piepkleine poppetjes.