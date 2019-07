Zoektocht naar vermiste zwemmer in Waal

De man verdween ter hoogte van een natuurgebied bij het dorpje Ooij. Ⓒ Fernando Bot / Persbureau Heitink

OOIJ - In de Waal bij Nijmegen is een man vermist geraakt tijdens het zwemmen. De politie en andere hulpdiensten zoals een brandweerboot kijken naar hem uit. Ook een traumahelikopter is opgeroepen.