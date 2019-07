Zwemmer die verdween in Waal bij Nijmegen overleden

De man verdween ter hoogte van een natuurgebied bij het dorpje Ooij. Ⓒ Fernando Bot / Persbureau Heitink

OOIJ - De man die verdween in de Waal bij Nijmegen is om het leven gekomen. Het lichaam is rond 20.45 uur uit het water gehaald, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.