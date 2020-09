Man (33) zwaargewond na botsing bestelbus: bestuurders onder invloed

De brandweer moest een bestuurder bevrijden uit zijn auto. Twee andere mannen zijn onder invloed opgepakt. Ⓒ AS Media

ROTTERDAM - Bij een frontale botsing tussen twee voertuigen in Rotterdam is zondagavond een 33-jarige Rotterdammer zwaargewond geraakt. Hij zat in een auto die rond 19.45 uur op de Zevenkampse Ring botste tegen een bestelbus.