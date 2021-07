Eigenaar van fabriek Bangladesh aangehouden na dodelijke brand

Behalve de eigenaar van de levensmiddelenfabriek zijn ook nog zeven andere mensen aangehouden. De politie doet niet alleen onderzoek naar de brand, maar kijkt ook of de eigenaar verantwoordelijk was voor kinderarbeid. In het bedrijf in Rupganj, bij de hoofdstad Dhaka, zouden kinderen hebben gewerkt. De jongsten zouden elf jaar oud zijn geweest.

De brand brak donderdagmiddag uit in de fabriek met zes verdiepingen. Tientallen mensen raakten gewond toen ze vanaf de hogere verdiepingen van het gebouw sprongen.

Het was de zoveelste bedrijfsbrand met dodelijke afloop in Bangladesh. In 2013 kwamen bij de instorting van een kledingfabriek buiten Dhaka 1135 mensen om het leven.