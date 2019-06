Vaderschapsverlof blijft moeilijk

Dat concludeert kenniscentrum Rutgers na onderzoek.

Volgens de onderzoekers is er een cultuuromslag nodig. Rutgers spreekt van „een gebrek aan steun en aanmoediging door vrienden en collega’s, de focus op moeders van onderwijs- en zorginstellingen en de sterke moederschapsideologie in Nederland.”

Vaders zouden de babyzorg meer op zich moeten nemen. Daarbij moeten de overheid, werkgevers en zorg- en onderwijsprofessionals betrokken vaderschap actief in hun beleid doorvoeren. Deze maatregelen zijn volgens Rutgers nodig om nieuwe wetgeving tot een succes te maken. Vaders krijgen sinds dit jaar nog vijf door de werkgever betaalde dagen verlof na de geboorte van een kind. Dat was voorheen twee dagen. Per 1 juli 2020 kunnen ze tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen tegen 70 procent van het loon.