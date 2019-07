Oproep: Studeer jij en woon je nog thuis?

Ⓒ ANP XTRA

Zorgen hoge huren, strenge hypotheekregels, geen vast contract en het leenstelsel ervoor dat jij nog altijd bij je ouders woont? Of heeft u volwassen kinderen die nog steeds bij u thuis wonen omdat ze nog niet weg kunnen? Of vind je het als student gewoon fijn om nog even bij je ouders te blijven wonen?