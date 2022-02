Man (54) uit Oud Gastel schiet met alarmpistool op agenten in burger

De agenten kwamen poolshoogte nemen omdat ze meldingen hadden gekregen over de mogelijke aanwezigheid van een hennepkwekerij in of bij het huis. Toen ze tot voor het hek van het huis reden, schoot de bewoner met een alarmpistool op de agenten. Die dachten dat het om een echt pistool ging. De agenten reden daarna een eindje door en vroegen om assistentie.

De bewoner kon later worden aangehouden. Hij gaf direct toe dat hij op de agenten in de auto had geschoten. Buiten het alarmpistool trof de politie geen andere wapens aan bij de verdachte. Ook is er geen hennepkwekerij gevonden.