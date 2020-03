Naoufal F. weet het nu zeker: 18 jaar cel

De mannen werden eerder in hoger beroep veroordeeld tot gevangenisstraffen van 20, 18 en 13,5 jaar. De hoogste straffen van 20 jaar waren voor de daadwerkelijke schutters. Noffel kreeg 18 jaar voor het aansturen van het moordcommando vanuit het buitenland.

De moordpoging op Peter R. vond in november 2015 plaats in Diemen. Er werden in totaal 34 kogels op de man afgevuurd. Hij werd zeven keer geraakt, maar wist te overleven door in het water te springen. De aanslag vond overdag plaats, midden in een woonwijk.

Iraanse ’elektricien’

In mei 2019 werd Noffel veroordeeld tot levenslang voor het uitlokken van de moord op de Iraanse ’elektricien’ Ali Motamed in Almere. Die moord vond een maand na de mislukte aanslag op Peter R. plaats.

Motamed heette in werkelijkheid Mohammad Reza Kolahi Samadi. En hij was niet het „simpele mannetje dat iets deed met electroshit” waarvoor de schutters hem hielden. In 1981 zou hij in Iran een bomaanslag hebben gepleegd op het hoofdkwartier van de Islamitische Republikeinse Partij in Teheran, waarbij 73 mensen werden gedood, onder wie vier ministers. Hij werd veroordeeld tot de doodstraf door ophanging, maar wist te vluchten. In Almere leidde hij een onopvallend bestaan als elektricien bij Eneco. Het is nooit duidelijk geworden of Iran achter de aanslag zat.