Concurrent Yeşilgöz trekt zich terug, lijsttrekkersstrijd ’niet in belang partij’

Video

‘Barstjes in pantser Poetin worden groter en groter’

Opnieuw is er een aanval geweest op de brug naar het schiereiland de Krim, volgens Oekraïense media zit Oekraïne erachter. Daarmee is een deel van de logistiek van het Russische leger verstoord. Welk effect dat heeft op het verloop van de oorlog weet defensie-expert Patrick Bolder van het Den Haag C...