Vijf verdachten plofkraken in Duitsland opgepakt

Drie van de vijf arrestanten raakten bij hun aanhouding lichtgewond.

De politie kwam de vijf op het spoor na een poging een geldautomaat in Duisburg op te blazen, in de nacht van zondag op maandag. Toen de verdachten aan de geldautomaat rommelden, verspreidde het apparaat een nevel, waarop de verdachten vluchtten. Drie van hen werden niet veel later door een arrestatieteam opgepakt in een garagebox in de Duitse stad. Daar nam de politie ook allerlei verdachte stoffen in beslag. De twee die in een auto met Nederlands kenteken vluchtten werden elders in Duisburg aangehouden.

De Duitse en Nederlandse politie proberen al geruime tijd in een gezamenlijk onderzoekscomité „Heat” de daders van een reeks plofkraken van de afgelopen maanden in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen op het spoor te komen. In dat kader kon de politie afgelopen nacht snel ingrijpen na de poging de bank in Duisburg van geld te beroven.

Volgens de politie zijn het met name Nederlandse criminelen uit de Randstad en Utrecht die plofkraken in Noordrijn-Westfalen uitvoeren. Ze maken daarbij meestal gebruik van gestolen snelle Audi’s. Om die reden wordt ook van de Audibende gesproken.