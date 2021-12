Opnieuw zoektocht in onderzoek vermiste 29-jarige Ercan Öztürk: ’Mogelijk sprake van een levensdelict’

Ercan Öztürk Ⓒ Politie

DEVENTER - In de zoektocht naar de vermist Ercan Öztürk (29) doorzoekt de politie woensdag een woning in Deventer aan de Zevenbergenstraat. De politie meldt dat naar mate de tijd verstrijkt de kans groter is dat de man niet meer in leven is en dat er sprake is van een levensdelict.