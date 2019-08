Blok tegen Trump: Nederland NIET te koop!

Nederland heeft nog niet een soortgelijke vraag gehad van de VS of een ander land, zegt Blok. Er hebben zich dus geen kopers gemeld voor bijvoorbeeld de Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied. Maar mocht er zich toch een land melden met de vraag of het een gebied van ons kan kopen, dan zal het antwoord nee zijn.

’Nee’ is ook wat President Trump te horen kreeg van Denemarken toen hij interesse toonde in Groenland en dat zint hem duidelijk niet. Hij twitterde vannacht dat hij zijn ontmoeting met de Deense premier Frederiksen zal uitstellen omdat ze niet wil praten over de aankoop van Groenland.

Deze opmerkelijke manier van diplomatie zag zelfs Trumps eigen ambassadeur in Denemarken niet aankomen. Die zette vlak ervoor nog op Twitter dat Denemarken klaar is voor staatsbezoek van Trump. Maar dat gaat dus niet door.

Minister Blok gaat desgevraagd niet echt in op wat dit gedrag van Trump betekent en of hij er van schrikt, we zouden immers zo maar het volgende land kunnen zijn waarbij de VS plots zo onvoorspelbaar handelt. Wel benadrukt Blok dat de band met de VS goed is en dat het kabinet recent een ’uitstekend’ bezoek aan Trump bracht. „Er zijn dingen waar de VS en Nederland het wel en niet over eens zijn, meer wel dan niet. Daar zijn we ook helder in. Dat speelt nu ook tussen de VS en Denemarken. Voor mij is wel de kern: er is meer dat ons bindt dan ons scheidt, dus we houden de lijnen open.”

Denemarken heeft gezegd dat Groenland vooral van Groenland is. Het heeft een autonome status in het Deense koninkrijk. De Deense premier vindt het idee van de verkoop ’absurd’.

In Kopenhagen werd er verontwaardigd gereageerd op het afzeggen van het staatsbezoek door Trump. "De werkelijkheid heeft de fantasie ingehaald", aldus Morten Østergaard van de partij Radikale Venstre in een ANP-bericht. "Dit geeft aan waarom het belangrijker is dan ooit om EU-landen als onze belangrijkste bondgenoten te beschouwen. De man is ontoerekeningsvatbaar."