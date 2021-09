Eitan (6) na kabelbaanramp ’ontvoerd’ door opa: ’Ik moest hem naar Israël brengen’

De jonge Eitan woonde na de kabelbaanramp bij zijn tante Aya Biran-Nirko in Italië. De zus van Eitans vader had de voogdij toegewezen gekregen. Zij claimt dat de vader van Eitans moeder, Shmuel Peleg, tijdens zijn bezoek stiekem met het kind ervandoor ging.

Opa Peleg reed met Eitan in een huurauto naar Zwitserland en ze vlogen vervolgens vanuit dat land met een privévliegtuig naar Israël. Peleg zegt het beste voor te hebben met zijn kleinzoon, die volgens hem in Italië niet de juiste zorg zou ontvangen. „Wat goed is voor hem weegt zwaarder dan mijn persoonlijke belangen”, verklaarde de man op televisie. „Dus besloot ik dat ik de jongen zou redden en hem naar Israël zou brengen.”

Melding

Biran-Nirko stelde de autoriteiten in Italië direct op de hoogte nadat ze ontdekte dat Eitan zonder haar toestemming was meegenomen door Peleg. Ze zei donderdag bij binnenkomst in de rechtbank veel zorgen te hebben over Eitan en hem zo snel mogelijk mee naar huis te willen nemen.

Eitan overleefde in mei als enige een kabelbaanongeval bij het Lago Maggiore in Noord-Italië. Er vielen veertien doden, onder wie de ouders, een broer en twee overgrootouders van de jongen. De cabine waarin ze zaten stortte neer toen de kabel brak. De noodrem was opzettelijk buiten werking gesteld omdat die meermaals technische problemen veroorzaakte. In de zaak zijn meerdere verdachten opgepakt.