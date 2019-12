Overvaller Meppel vlucht op fiets en wordt ingerekend

De overvaller kwam rond 20.30 uur aan en bedreigde personeel met een wapen. Hij kon niets buitmaken. Terwijl veel overvallers in dat soort situaties met scooters of vluchtauto’s het hazenpad kiezen, besloot deze man het over een andere boeg te gooien: hij vluchtte op de fiets.

Mogelijk heeft dat de politie geholpen om zijn verblijfplaats te kunnen opsporen. Even later was er een politieactie op de Stationsstraat in Meppel waarbij de verdachte zich schuilhield, zo melden bewoners aan het Dagblad van het Noorden, op het dak van een tuinschuurtje.

De man werd ingerekend en zal verhoord worden. Van welke feiten hij precies wordt verdacht, zal later blijken. Ondertussen worden getuigen gevraagd zich te melden. De politie zal het onderzoek donderdag voortzetten.