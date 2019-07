600.000 mensen willen marsmannetjes zien

Het evenement met de titel ’Bestorm Area 51, ze kunnen ons niet allemaal tegenhouden’ zou op 20 september moeten plaatsvinden. Het is niet duidelijk of de oproep als grap is bedoeld.

De basis bestaat al tientallen jaren, maar pas in 2013 werd erkend dat het om een militair terrein ging nadat een beroep was gedaan op de Amerikaanse wet openbaarheid van bestuur.

De grenzen van het gebied worden permanent bewaakt en borden waarschuwen dat „dodelijk geweld” mag worden gebruikt tegen mensen die zich ongeoorloofd toegang verschaffen. Passagiers van tourbussen die naar de rand van het gebied komen, krijgen geregeld een rode laserstip op hun voorhoofd vanuit de woestijn.