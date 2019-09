Groepsverkrachting op verjaardag loopt fataal af

Het meisje was op 7 juli naar Mumbai gereisd om daar haar verjaardag te vieren, op aandringen van een vriend. Echter, nadat zij de taart had aangesneden werd ze besprongen door vier jongens, zo schrijft The Sun.

Na de groepsverkrachting reisde het meisje in shock naar huis, waar ze niemand over de groepsverkrachting vertelde. Drie weken later kreeg ze hevige pijnen in de onderbuik. In het ziekenhuis werden meerdere interne verwondingen vastgesteld. Omdat haar toestand zo ernstig was, startte de politie op 3 augustus alsnog een onderzoek. Echter, vrijdag 30 augustus overleed ze.

Haar familie heeft nu gezworen het meisje niet te zullen begraven voordat haar vier verkrachters zijn aangehouden.