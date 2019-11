Echtpaar Alan en Wilma gered van extremisten op Filipijnen

Het echtpaar Hyrons was begin oktober ontvoerd bij hun resort op het Filipijnse eiland Mindanao. De Britse ambassade in Manilla bevestigt de ontzetting van het echtpaar. Dat zou zijn overgebracht naar een legerkamp. Op een foto van het leger is te zien dat het stel zit te eten.

Abu Sayyaf houdt zich bezig met allerlei criminele activiteiten om aan geld te komen. Het gaat onder meer om ontvoeringen om losgeld te kunnen vragen. Een van de slachtoffers van de extremisten was de Nederlander Ewold Horn, die in 2012 was gekidnapt en eerder dit jaar om het leven kwam tijdens een vuurgevecht tussen zijn gijzelnemers en het leger.