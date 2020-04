Corona brengt stilte terug in Nederland

Hoewel 3 decibel ten opzichte van een gemiddeld geluidsniveau van 50 à 55 decibel onder normale omstandigheden beperkt is, spreekt directeur Erik Roelofsen van NSG toch van een „opmerkelijk effect.” „Hoewel het maar om een paar decibel gaat, is dit wel degelijk hoorbaar. Mensen horen opeens andere omgevingsgeluiden beter, zoals vogels. En voor veel mensen geldt dat die continue achtergrondruis van wegverkeer verdwenen is.”

Daarnaast is de drie decibel een gemiddelde, zegt Roelofsen. „Wij horen van mensen die in de buurt van Schiphol wonen dat dit voor hen echt een verademing is. Voor dit soort huishoudens is het geluidsniveau echt fors omlaag gegaan, misschien wel met 10 tot 15 decibel. En ook mensen die bijvoorbeeld in de buurt wonen van grote bedrijven waar normaal gesproken elke dag vele duizenden auto’s parkeren, merken het effect heel erg.”

De NSG hoopt dat in de samenleving na corona lessen worden getrokken uit de huidige situatie. „Misschien kunnen we straks, als we weer gewoon naar buiten kunnen, wat minder vliegen en wat vaker thuiswerken. En waarom naar Parijs toe voor een meeting als je dat ook kunt doen via een videovergadering?”, aldus Roelofsen.

Van alle soorten omgevingsgeluid hebben mensen gemiddeld gezien het meeste last van lawaai van buren of buurtgenoten. Daarna volgt geluidsoverlast door verkeer, zegt Roelofsen. De NSG helpt jaarlijks honderden huishoudens die geluidsoverlast ervaren.