Man belaagt bus met ijzeren staaf in Hulst, tweede incident in week tijd

HULST - Het Zeeuwse Hulst is woensdagavond wederom opgeschrikt door een geweldsincident. Een man ging een bus van De Lijn te lijf met een ijzeren staaf. Nog geen week geleden was het ook al hommeles in het openbaar vervoer: toen werd een Belgische chauffeur in dezelfde stad neergestoken.