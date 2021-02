’Vriendin Boris Johnson is een gevaar voor de democratie’

Dat stelt Nic Conner, die eerder met Symonds samenwerkte tijdens de Brexit-campagne en nu als onderzoeker betrokken is aan de Bow Group, een conservatieve denktank die een onafhankelijk onderzoek wil naar het reilen en zeilen van Symonds.

Conner benadrukt tegenover de Daily Mail dat hij geen wraakgevoelens koestert en ook niet seksistisch is. „Vanuit de ervaring van het samenwerken met Carrie Symonds, ben ik ten diepste bezorgd over iedere rol die ze speelt binnen de overheid, zonder autoriteit en zonder verantwoording af te leggen.”

„Als het klopt wat we horen, en dat geloof ik, werkt ze ongeveer als een chief of staff (baas der ministers, red.) Dat is een serieuze zorg. Carrie heeft geen veiligheidsonderzoek gehad en legt geen verantwoording af – aan niemand. Ze kan niet worden ontslagen of weggestemd. Dat is ongrondwettelijk en het ondermijnt de Britse democratie.”

Symonds versus Cummings

Het grootste slachtoffer van 10 Downing Street is Dominic Cummings, de voormalige rechterhand van Boris Johnson die na een conflict met Symonds vertrok. Communicatiechef Lee Cain volgde snel daarna. Na zijn vertrek schreven de Britse kranten al over een ’burgeroorlog’ waarin Symonds als een soort Lady Macbeth verschillende groepen rond het kabinet tegen elkaar uitspeelt.

Op de regeringsburelen wordt gefluisterd dat Symonds haar geliefde ’wel twintig keer op een dag’ belt. Volgens de Bow Group had zij een belangrijke stem in de komst van topambtenaar Nimco Ali, een goede bekende. Ook anderen zouden op haar verzoek zijn gerekruteerd. „Er is geen enkele partner van een premier bekend die zich ooit zo sterk bezighield met de gang van zaken”, zo zegt Bow Group-voorzitter Ben Harris-Quinney. „Dat is niet te verdedigen in een moderne democratie, ook niet door de Bow Group seksistisch te noemen.”

Michael Gove

„Het gebrek aan duidelijkheid rond de positie en autoriteit van mevrouw Symonds (...) vormt een potentieel gigantisch gevaar voor de overheid, de Conservatieve Partij, en de natie. Het volk is wars van vriendjespolitiek, democratie in Groot-Brittannië is en moet altijd heilig zijn, en niemand mag betrokken zijn bij het besturen van ons land zonder verantwoording af te leggen aan de burgers.”

Inmiddels zou zich rond Johnson een nieuwe kliek van getrouwen hebben gevormd met Symonds en Michael Gove als nieuwe leiders, met onder meer Symonds’ vrienden Henry Newman en barones Finn, schrijft de Daily Mail. Brexit-onderhandelaar Lord Frost zou hebben overwogen te stoppen, maar werd overtuigd te blijven.

Afgelopen vrijdag nog werd de machtsstrijd opnieuw duidelijk toen Oliver Lewis, een medestander van Cummings, aftrad als hoofd van de Union Unit, naar verluidt na een conflict met Gove.

Een woordvoerder van Symonds wil geen commentaar leveren.