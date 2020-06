Arts overleden die met klokkenluider Wuhan werkte

De dood vrijdag van uroloog Hu Weifeng is het eerste sterfgeval in de stad sinds weken. Hij is de zesde arts van het ziekenhuis die aan de ziekte is overleden. In totaal zijn 68 medewerkers van het ziekenhuis besmet geraakt.

Wuhan is de stad waar het coronavirus voor het eerst opdook eind 2019. Het officiële dodental in China staat op 4634. De piek lag in de maand februari, daarna nam het aantal geleidelijk af.

Eind vorig jaar plaatste Li in een appgroep met artsen een bericht over een SARS-achtig virus waarmee zeven patiënten waren besmet nadat zij een markt in Wuhan hadden bezocht. Hij waarschuwde zijn collega’s dat het virus zich waarschijnlijk binnen korte tijd snel zou gaan verspreiden.

De politie pakte hem daarna op voor het verspreiden van geruchten nadat screenshots van zijn apps op internet waren verschenen. Na een reprimande mocht de arts weer aan het werk, waarna hij ziek werd.