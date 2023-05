Durham: Rusland-onderzoek naar Trump overhaast

Durham is zeer kritisch op het onderzoek van de FBI. Volgens hem hadden agenten te weinig concreet bewijs toen ze aan hun onderzoek begonnen. De dienst leidde volgens Durham aan ’confirmation bias’: ze hadden te veel aandacht voor informatie die hun eigen vermoedens bevestigden, en te weinig oog voor andere signalen.

John Durham Ⓒ ANP

Serieus gebrek

Durham vindt dat de FBI veel kritischer had moeten kijken naar informatie die van politieke tegenstanders van Trump kwam. De FBI was volgens Durham te voortvarend met bronnen die ook politieke motieven konden hebben. Hij verwijt de FBI hierin een „serieus gebrek aan analytische scherpte.”

Daarbij lijkt Durham te verwijzen naar het controversiële Steele-dossier, het onderzoek dat indirect werd gefinancierd door de Clinton-campagne en dat voornamelijk gebaseerd bleek op roddel en achterklap. Maar Durham erkent ook dat dit dossier niet de reden was om het onderzoek te starten, zoals Trump vaak beweerde.

Het kwam pas later bij de FBI terecht. De FBI startte het onderzoek uiteindelijk naar aanleiding van een tip van een Australische diplomaat over een medewerker van de Trump-campagne die voorkennis leek te hebben over gehackt materiaal van de Clinton-campagne dat via Wikileaks naar buiten kwam.

Ⓒ ANP

Ongelijk

Durham vindt dat de FBI de beide campagnes niet gelijk behandelde in 2016. Zo kreeg de Clinton-campagne waarschuwingen over buitenlandse partijen die mogelijk invloed probeerden uit te oefenen. De Trump-campagne kreeg die waarschuwingen niet. Dit soort fouten hadden voorkomen kunnen worden als de FBI meer de „eigen principes van objectiviteit en integriteit had gevolgd”, zo staat in het rapport.

In een eerste reactie op zijn social media platform Truth Social zegt Trump dat Durham laat zien dat het onderzoek naar hem nooit had mogen plaatsvinden. „Het Amerikaanse volk is opgelicht”, zo stelt Trump.

FBI-directeur Christopher Wray, die nog door Trump is aangesteld, benadrukte dat de FBI al veel veranderingen heeft doorgevoerd sinds 2016. Volgens Wray hadden door Durham gesignaleerde fouten voorkomen worden met de nieuwe regels.

’Misdaad van de eeuw’

Maar liefst vier jaar werkte John Durham aan zijn onderzoek. Hij werd in 2019 aangesteld door de toenmalige minister van Justitie Bill Barr. Omdat hij de status van Speciaal Aanklager kreeg, kon hij ook na het einde van Trumps presidentschap ongestoord door gaan met zijn werk. Vrijdag heeft hij zijn onderzoek overhandigd aan de minister van Justitie en gisteren kreeg het congres de uitkomsten.

Door Trump en zijn bondgenoten werd al jaren vol verwachting uitgekeken naar het onderzoek van Durham. „Durham komt eraan”, was een veel gehoorde kreet onder Trump-supporters. Trump voorspelde dat Durham „de misdaad van de eeuw” zou onthullen. Maar tot grote veroordelingen kwam hij niet. Durham vervolgde uiteindelijk drie mensen. Twee daarvan gingen vrijuit. Een FBI-agent werd wel veroordeeld nadat hij toegaf bewijsmateriaal te hebben aangepast.

Uiteindelijk haalde Durham weinig nieuwe informatie naar boven. De conclusies uit het Mueller-onderzoek bleven daarnaast overeind staan. Mueller stelde eerder vast dat er contacten waren tussen de Trump-campagne en Rusland, maar dat samenspanning niet bewezen kon worden. Het Mueller-onderzoek leidde tot tientallen aanklachten en enkele celstraffen.