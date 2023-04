Beschietingen Soedan ondanks wapenstilstand

Kopieer naar clipboard

Strijders van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). Ⓒ AFP

KHARTOUM - In Soedan is het in de loop van woensdag opnieuw tot gewapende confrontaties gekomen tussen het regeringsleger en paramilitairen, ondanks een afgesproken wapenstilstand en de bereidheid van het leger die te verlengen.