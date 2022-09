Minister: ’Campingmaffia’ bedreigde burgemeesters

Dat staat in een brief van de minister van Justitie en Veiligheid na van Kamervragen van de SP in juni. Die stelde de Kamerfractie naar aanleiding van een publicatie in De Telegraaf over een alarmerend rapport over de georganiseerde misdaad die op grote schaal geld zou witwassen via vakantieparken.

„Wel vind ik het belangrijk om te vermelden dat mijn ministerie op de hoogte is van diverse situaties waarbij burgemeesters geïntimideerd zijn naar aanleiding van problematiek op vakantieparken”, schrijft de minister. „Ik vind deze signalen zeer zorgelijk. Ik vind het belangrijk dat er altijd melding en waar mogelijk ook aangifte wordt gedaan. Het is dan aan de politie en justitie om daar onderzoek naar te doen.” Om welke burgemeesters het gaat, staat niet in de brief.

Landelijke aanpak

Het alarmerende rapport over de parken van het Regionale Informatie- Expertise Centrum Oost-Nederland noemt de minister eveneens zorgelijk. Ze vindt het echter niet nodig dat er op landelijk gebied meer aan de problematiek wordt gedaan. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem, tevens voorzitter van het RIEC Oost-Nederland, pleitte in juni voor een stevige landelijke aanpak.

„Er wordt al in een landelijke aanpak, waar de heer Marcouch voor pleit, voorzien. Er wordt met alle betrokken ministeries gezamenlijk gewerkt aan de landelijke Actie-agenda. Hierin is de aanpak van georganiseerde criminaliteit een van de doelstellingen, waaronder ook het tegengaan van witwassen valt”, schrijft Yeşilgöz.

De SP is voorstander van het verplicht stellen van een Bibob-procedure voor lokale overheden bij de aankoop van een vakantiepark door ondernemers. Met een ’integriteitscontrole’ kan een vergunning worden geweigerd en ingenomen.

Bibop-onderzoek

Dat gebeurde bij de bekende keten EuroParcs in december 2021 bij de gemeente Loon op Zand. De burgemeester liet een Bibob-onderzoek doen naar de hoofdsponsor van voetbalclub Feyenoord. Er rolde een negatief advies uit: er was sprake van een ernstig gevaar dat er strafbare feiten konden worden gepleegd met de vergunning. Uiteindelijk kreeg EuroParcs nadat er tal van afspraken waren gemaakt met de gemeente, de vergunning alsnog.

De minister vindt het niet nodig om de toepassing van de Wet Bibob bij de aankoop van recreatieparken verplicht te stellen. „Ik vind het belangrijk dat bestuursorganen beleidsvrijheid hebben bij de invulling van hun discretionaire bevoegdheden”, antwoordt de minister.

Deze krant onthulde in juni dat de ’witwaswaakhond’ Financial Intelligence Unit (FIU) in de afgelopen vijf jaar zeker 300 financiële transacties als verdacht bestempelde. De minister wijst ook op deze bevindingen in haar brief.