Nieuw rapport toeslagenaffaire commissie-Donner wederom vertraagd

De publicatie van het rapport, dat naar verwachting meer duidelijkheid zal bieden over de omvang van de affaire, was al eerder uitgesteld. In een debat over de Belastingdienst liet Hoekstra al doorschemeren dat het rapport mogelijk niet voor het einde van deze maand naar buiten komt, zoals eerder aan de Kamer toegezegd.

Een commissie onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner kijkt naar de mensen die in zogenoemde CAF-zaken mogelijk onterecht van fraude zijn beschuldigd. In zijn eerste rapport oordeelde Donner snoeihard over de gang van zaken bij de afdeling Toeslagen, en adviseerde het kabinet de gedupeerden te compenseren.