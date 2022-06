Woensdag zeer zware ochtend- en avondspits door boerenprotest

Rijkswaterstaat verwacht de meeste gevolgen in het midden en oosten van het land. Maar ook bijvoorbeeld rondom Den Haag kan er verkeershinder zijn.

Op verzoek van de politie zijn woensdag vanaf 06.00 uur de op- en afritten van afslag 17 van de A1 bij Stroe afgesloten. Dat is de aansluiting met de N310 waar veel extra verkeer wordt verwacht voor de grote manifestatie. Rijkswaterstaat zet extra weginspecteurs en wegverkeersleiders in. Zowel op de weg als vanuit de verkeerscentrale is dan in te spelen op ontwikkelingen op de snelwegen.

Trekkers mogen niet op de snelweg rijden. De politie kan hierop handhaven en in overleg met de politie kan Rijkswaterstaat extra maatregelen nemen om de situatie zo veilig mogelijk te houden.

3000 trekkers

In Oost-Nederland is de animo voor het boerenprotest van morgen overweldigend. Het aantal aanmeldingen groeit met het uur. Op dit moment staat de teller op 3000 trekkers. De voorbode voor een megamanifestatie.

Alleen al uit de Achterhoek en Overijssel rijden er morgen minimaal 3000 trekkers richting de Veluwe om te demonstreren tegen het stikstofbeleid. Het hoofddoel van de demonstratie op een weiland aan de Heetkamperweg in het buitengebied van Stroe is om de KDW (Kritische Depositie Waarde) uit de Stikstofwet te krijgen. De toekomst van de agrarische sector staat met ’onhaalbare’ reductie-eisen op het spel, vinden de organiserende boerenorganisaties. De stikstofdoelenkaart heeft volgens hen een desastreus effect op de landbouw.

„Dit wordt zonder twijfel de grootste landbouwmanifestatie ooit. Het is mega, de aanmeldingen blijven hier binnenstromen. Er gaan sowieso al 3000 trekkers uit de Achterhoek en Overijssel”, zegt de Holtense varkenshouder Martijn Vorkink, een van de kartrekkers in zijn regio en mede-oprichter van actiegroep Voll Gass. „We worden als landbouwsector weggevaagd en iedereen is er volgens mij wel klaar mee”, verklaart hij de grote deelnamebereidheid. „Niet alleen boeren melden zich nu aan, ook andere burgers. De eisen voor stikstofreductie zijn zodanig dat dadelijk bijna niets meer kan. Veel boeren kunnen op dit moment al niet meer investeren, omdat banken niet meewerken vanwege de onzekerheid. De onrust is groot.”

De organisatie heeft gekozen voor een ’positief getoonzette manifestatie’ op de Veluwe. Het getal van 3000 is een voorbode van een zeer grote opkomst. Het Zeeuwse statenlid Bertie Steur – beter bekend als boerin Bertie van Boer zoekt Vrouw – deed eerder deze week in een massaal gedeeld filmpje op social media een oproep om naar Stroe af te reizen. „Het beste is dat velen meedoen. Dit gaat verder dan de agrarische sector. Met deze stikstofeisen komt ook de woningbouw niet op gang. Bedrijvigheid is op alle fronten in het geding. Dit gaat heel Nederland raken”, liet de boerin weten.

Alcoholverbod

In Stroe en het omliggende buitengebied geldt vanaf woensdag 00.00 uur een alcoholverbod. Het verbod duurt tot 24.00 uur woensdag. Het verbod schrijft voor dat het verboden is om alcohol te drinken en mensen mogen ook geen aangebroken verpakkingen met alcoholhoudende drank bij zich hebben.

Burgemeester en wethouders van Barneveld, waar Stroe bij hoort, hebben dat dinsdag besloten om problemen met de openbare orde te voorkomen. De organisaties van het protest hebben de deelnemers in het weekeinde ook al gewaarschuwd dat ze geen alcohol mee moeten brengen naar de demonstratie. Volgens LTO Noord zullen de organisaties daar woensdag ook op toezien.

Het buitengebied rond Stroe strekt zich uit van de afrit Stroe in de snelweg A1 via de Stroeërschoolweg, de Stroeërweg, de Ravenweg, de Harskamperweg en de Kootwijkerdijk tot aan de N310. De afrit en de N310 zijn woensdag afgesloten voor verkeer vanwege de manifestatie.