Thais nationaal park stuurt bezoekers eigen troep na

Bangkok - Bezoekers die het afgelopen weekend in het nationaal park Khao Yai bij Bangkok grote hoeveelheden afval hadden achtergelaten, hebben grote kans dat zij hun troep binnenkort thuisbezorgd krijgen. De minister van Milieu Unmengen Varawut Silpa-archa heeft al het achtergelaten vuilnis laten inpakken en per post naar de vervuilers laten sturen. „We hebben uw afval in een doos verzameld en sturen die naar uw adres. Dat zal u leren niet zomaar overal afval weg te gooien”, zo staat op een bijgevoegd briefje.