Meer compensatie voor vaste lasten in nieuwe steunronde

In het huidige steunpakket kunnen sommige bedrijven een bedrag van 4000 euro krijgen voor hun vaste lasten, dat gaat vanaf juni volgens Haagse bronnen omhoog naar tienduizenden euro’s. Het nieuwe noodpakket gaat waarschijnlijk voor drie maanden gelden – juni, juli en augustus – maar daarover moet de definitieve beslissing volgens ingewijden nog vallen.

De hogere compensatie voor vaste lasten was een grote wens van werkgevers en de Tweede Kamer. Die wezen erop dat alleen loonsteun voor bedrijven die helemaal stil zijn gevallen door de coronacrisis niet genoeg was. Het kabinet geeft daar nu gehoor aan. Hoeveel geld bedrijven kunnen krijgen, hangt af van hun hoe groot ze zijn en hoeveel omzet ze door de crisis hebben verloren.

NOW-regeling verlengd

De NOW-regeling, waarmee bedrijven loonsteun kunnen krijgen, wordt ook verlengd. Daarbij vervalt wel de ontslagboete, er wordt nog gekeken naar een rol voor de vakbonden bij ontslagprocedures.

Om de horecabranche tegemoet te komen, mogen bedrijven de maand maart in plaats van januari opvoeren als referentiekader bij de loonsteun. Dat pakt voor de horeca een stuk gunstiger uit.

Ook de bijstand voor zelfstandigen wordt voortgezet. Daar komt dit keer wel een toets bij op het partnerinkomen. In het eerste pakket konden zelfstandigen ook bijstand krijgen als hun partner in loondienst nog wel gewoon inkomen had. Mensen met een partner kregen door de grofmazige regeling zelfs meer bijstand, 1500 euro per maand, dan een alleenstaande die 1050 euro mocht bijschrijven.

Daarnaast kijkt het kabinet nog naar een paar andere wijzigingen in het nieuwe pakket. Er wordt in de wandelgangen gesproken over een potje van 50 miljoen euro om mensen die hun baan verliezen om te scholen. Ook kijkt minister Koolmees (Sociale Zaken) naar de opslag bij de loonsteun die bedrijven krijgen voor onder meer vakantiegeld en werkgeverspremies. Die gaat mogelijk van 30 naar 40 procent.