‘Groot onderzoek naar omvallende Amsterdamse afvalreus nodig’

Fractievoorzitter Wil van Soest roept oppositie- en coalitiepartijen op om haar motie daartoe te steunen. Afgelopen weken werd duidelijk dat de gemeente grote financiële risico’s loopt nu het AEB (de gemeente is 100 procent aandeelhouder is) op omvallen staat. Gisteren maakte de gemeente bekend dat er op korte termijn 16 miljoen euro steun is van de gemeente en vier banken. De stad staat garant voor 6 miljoen, de banken voor 10 miljoen. Ook is er een ’puinruimer’ aangesteld die de komende weken opties uitwerkt voor de toekomst van AEB. De Vereniging Afvalbedrijven wil dat AEB de mogelijkheid krijgt om afspraken te concretiseren met bedrijven uit de sector die de helpende hand hebben geboden. Nu zou er alleen aandacht zijn voor huisvuil uit Amsterdam. „Als dat niet geregeld wordt, komt het moment snel dat er geen afval meer ingezameld kan worden bij kantoren, winkels en bedrijven.”

Uit stukken die De Telegraaf inzag blijkt dat er scenario’s zijn voor een gecontroleerd faillissement. Een andere optie is verkoop van delen van AEB. „Kopers kunnen zowel investeerders als concurrenten zijn, of combinaties hiervan. De gemeente kan haar volledige eigendomspositie verliezen of mogelijk ten dele behouden, afhankelijk van de wensen en onderhandelingen”, staat in de geheime stukken.

Van Soest van de PvdO eist scherpe maatregelen: „Wij waarschuwen sinds april al dat de gemeente lag te slapen maar werden weggehoond. Ik roep de oppositie- en coalitiepartijen in de raad nu op om een raadsenquête te gelasten naar het AEB.”

Ze vindt het ook noodzakelijk om de stad onder curatele te plaatsen. Door deze status krijgt Amsterdam extra geld in ruil voor streng financieel toezicht vanuit Den Haag. „Iedere uitgave moet in dit geval worden goedgekeurd en dat lijkt me geen overbodige luxe met dit brokkencollege. De ongekende puinhoop van het AEB moet definitief opgeruimd worden. De raad moet haar tanden laten zien en ik verwacht dan ook ruime steun voor onze voorstellen”, zegt Van Soest.

Onder ede

Een enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de raad kan inzetten. Een raadsenquête kan alleen worden ingesteld als een meerderheid van de raad hiermee instemt. De enquêtecommissie kan getuigen en deskundigen horen, desnoods onder ede. In 2016 werd een dergelijk onderzoek ingesteld naar aanleiding van grote financiële missers door de gemeente.