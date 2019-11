Venlose 26 jaar Turkse cel in voor cokesmokkel

De vrouw had de drugs om haar lichaam gebonden, verstopt in haar korset. De pakketten cocaïne wogen 5 kilo. Het bleek uiteindelijk om 3 kilo pure coke te gaan.

Naomi M., die op die dag terugkwam van een vakantie in Brazilië, zegt dat ze niet wist dat ze drugs bij zich had. Ze dacht dat er alleen geld verstopt zat in de pakketten.